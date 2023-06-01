Підрив курсантів на Харківщині: відсторонили чотирьох посадовців університету

Чотирьох посадовців харківського Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування загибелі двох курсантів внаслідок вибуху та поранення ще одного.

Джерело: речниця МВС Мар'яна Рева, чиї слова передає "Суспільне"

Деталі: Як з'ясувало "Суспільне", двоє курсантів університету загинули внаслідок вибуху у гуртожитку, коли намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж.

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За даними джерела, курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду.

Пряма мова Реви: "Четверо посадовців університету наразі відсторонені. Працює спеціалізована комісія на чолі з заступником голови ДСНС. Всі матеріали будуть передані до ДБР".

Деталі: Речник ДСНС Олександр Хорунжий додав у коментарі, що відсторонили тих, хто "відповідальні за навчальний процес".

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Що передувало: Раніше стало відомо, що в "одному з навчальних підрозділів ДСНС" через вибух "невстановленого вибухового пристрою" загинули двоє третьокурсників Університету цивільного захисту, ще один зазнав поранень.