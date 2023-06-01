Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підрив курсантів на Харківщині: відсторонили чотирьох посадовців університету

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 19:03
Підрив курсантів на Харківщині: відсторонили чотирьох посадовців університету
Національний університет цивільного захисту у Харкові, Фото: nuczu.edu.ua

Чотирьох посадовців харківського Національного університету цивільного захисту відсторонили на час розслідування загибелі двох курсантів внаслідок вибуху та поранення ще одного.

Джерело: речниця МВС Мар'яна Рева, чиї слова передає "Суспільне"

Деталі: Як з'ясувало "Суспільне", двоє курсантів університету загинули внаслідок вибуху у гуртожитку, коли намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж.

За даними джерела, курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду.

Пряма мова Реви: "Четверо посадовців університету наразі відсторонені. Працює спеціалізована комісія на чолі з заступником голови ДСНС. Всі матеріали будуть передані до ДБР".

Деталі: Речник ДСНС Олександр Хорунжий додав у коментарі, що відсторонили тих, хто "відповідальні за навчальний процес".

Що передувало: Раніше стало відомо, що в "одному з навчальних підрозділів ДСНС" через вибух "невстановленого вибухового пристрою" загинули двоє третьокурсників Університету цивільного захисту, ще один зазнав поранень.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДСНСвибухжертвиосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
ДСНС
В навчальному підрозділі ДСНС стався вибух: загинули 2 курсанти
Зеленський подякував ППО та ДСНС після найбільшої російської атаки "Шахедами"
Росіяни атакували аварійно-рятувальну частину у Дніпрі: постраждали понад 20 авто і рятувальник
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: