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У парламенті Британії очікують великої атаки України на Донбасі в найближчі дні

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 12:35

Голова оборонного комітету парламенту Британії Тобіас Еллвуд вважає, що у найближчі кілька днів слід очікувати "великої атаки"  України на Донбасі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

"У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу", – заявив голова комітету з питань оборони Великої Британії.

Тобіас Еллвуд сказав, що українська армія проводить "зондуючі та формуючі операції", а "основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки".

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"Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою "Вагнера" і самими російськими військами настає хаос", – сказав він.

За його словами, підрив Каховської дамби показав, що Владімір Путін "навіть не вірив у те, що зможе утримати цю дамбу".

Але він закликав до обережності всіх, хто вважає, що Україна "нападе" і "все закінчиться дуже швидко".

ВІДЕО ДНЯ

Тобіас Еллвуд, колишній міністр оборони, закликав союзників надати більше танків, винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії.

Нагадаємо, зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Теми: Велика БританіяДонбасвійна
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