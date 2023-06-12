У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом з другом збив п’яний водій
У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом – теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
ДТП сталася у неділю у Великопольському воєводстві на території Шамотульського повіту, що під Познанню. Хлопці їхали по місцевій дорозі.
Речник місцевої поліції Анджей Боров’як розповів, що між населеними пунктами Пам’ятков і Баборув автомобіль VW Passat влетів у Fiat Seicento попереду, коли цей водій побачив хлопців на велосипедах і пригальмував. Після цього Fiat зіткнувся з автомобілем Opel Corsa, що рухався зустрічною смугою, а VW Passat наїхав на хлопців.
П’ятьох учасників інциденту госпіталізували, у тому числі обох хлопців.
Поліція з’ясувала, що водій автомобіля VW Passat був нетверезим, рівень алкоголю в крові складав 1,6 проміле. Чоловіка затримали.
Один з госпіталізованих українських хлопців помер, його друг у важкому стані.
На початку місяця повідомляли про загибель на коліях під Краковом 17-річного українця внаслідок наїзду поїзда.