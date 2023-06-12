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У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом з другом збив п’яний водій

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 17:15

У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом – теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

ДТП сталася у неділю у Великопольському воєводстві на території Шамотульського повіту, що під Познанню. Хлопці їхали по місцевій дорозі. 

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Речник місцевої поліції Анджей Боров’як розповів, що між населеними пунктами Пам’ятков і Баборув автомобіль VW Passat влетів у Fiat Seicento попереду, коли цей водій побачив хлопців на велосипедах і пригальмував. Після цього Fiat зіткнувся з автомобілем Opel Corsa, що рухався зустрічною смугою, а VW Passat наїхав на хлопців.  

П’ятьох учасників інциденту госпіталізували, у тому числі обох хлопців. 

Поліція з’ясувала, що водій автомобіля VW Passat був нетверезим, рівень алкоголю в крові складав 1,6 проміле. Чоловіка затримали.

ВІДЕО ДНЯ

Один з госпіталізованих українських хлопців помер, його друг у важкому стані.

На початку місяця повідомляли про загибель на коліях під Краковом 17-річного українця внаслідок наїзду поїзда. 

Теми: Польщаукраїнці
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