У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом з другом збив п’яний водій

У Польщі помер 14-річний підліток з України, якого разом із другом – теж українцем, збив п’яний водій, коли вони каталися на велосипедах.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

ДТП сталася у неділю у Великопольському воєводстві на території Шамотульського повіту, що під Познанню. Хлопці їхали по місцевій дорозі.

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Речник місцевої поліції Анджей Боров’як розповів, що між населеними пунктами Пам’ятков і Баборув автомобіль VW Passat влетів у Fiat Seicento попереду, коли цей водій побачив хлопців на велосипедах і пригальмував. Після цього Fiat зіткнувся з автомобілем Opel Corsa, що рухався зустрічною смугою, а VW Passat наїхав на хлопців.

П’ятьох учасників інциденту госпіталізували, у тому числі обох хлопців.

Поліція з’ясувала, що водій автомобіля VW Passat був нетверезим, рівень алкоголю в крові складав 1,6 проміле. Чоловіка затримали.

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Один з госпіталізованих українських хлопців помер, його друг у важкому стані.

На початку місяця повідомляли про загибель на коліях під Краковом 17-річного українця внаслідок наїзду поїзда.