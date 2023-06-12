Україна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Україна уже тиждень веде контрнаступ проти росіян, і повідомлення з фронту варіюються від оптимістичних до невтішних.

Джерело: The Economist із посиланням на співрозмовників у військових колах

Деталі: Автор статті нагадав, що 11 червня стало відомо про звільнення українськими військами села Благодатного в Донецькій області. Російські військові блогери припустили, що рейд пройшов набагато глибше і захопив інші прилеглі села. Певного прогресу було досягнуто і під Бахмутом, де українці просунулися на шляху оточення зруйнованого міста.

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Але, пише The Economist із посиланням на військове джерело, цей прогрес контрастує з менш обнадійливими новинами з іншого боку контрнаступальної операції, що відбувається у Запорізькій області. Бої вздовж лінії Оріхів-Токмак були важкими, і Україна зазнала відчутних втрат у бронетехніці й особовому складі.

Як додало джерело в українській військовій розвідці, на цьому відрізку Україна атакувала за допомогою своєї добре оснащеної 47-ї бригади, але їй важко було впоратися з традиційними перевагами Росії – міцними укріпленнями та засобами радіоелектронної боротьби.

Як зазначається у статті, спочатку військові аналітики припускали, що напрямок Токмака стане центром контрнаступу, адже це – стратегічне місто, яке є залізничним вузлом і "воротами" для нанесення удару по головній російській дорозі на Крим. Проте в українському Генштабі закликали не робити поспішних висновків. Там кажуть, що ані Росія, ані Україна не перекидали туди свої основні сили. Сторони грають таку собі "шахову партію", намагаючись витягти якомога більше резервів противника.

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Також джерело у Генштабі повідомило, що "головним пріоритетом" України є зменшення російської переваги в артилерії. Для цього по артрозрахунках росіян ведеться вогонь далекобійними снарядами. Повідомлення з лінії фронту свідчать про те, що українці вже досягли певного успіху.

За інформацією The Economist, зараз на запорізькому напрямку залучено більше російської авіації, ніж будь-коли з початку війни. Але українські джерела припускають, що російські пілоти бояться ризикувати через потужну українську протиповітряну оборону. Її посилюють західні мобільні гармати, такі як "Гепард", а також відновлені ракетні комплекси "Панцир", залишені росіянами восени під час українського контрнаступу в Харківській області.

Ще більше російські війська застосовують безпілотники – як розвідувальні, так і ударні. Про це виданню повідомив офіцер українських спецсил Денис Ярославський, який зараз воює біля Бахмута. За його словами, у цьому театрі бойових дій зараз спостерігається масове збільшення використання таких пристроїв. Окрім ударних безпілотників Lancet, здатних знищувати танки і артилерійські системи, російські війська придбали значну кількість китайських дронів.

Водночас Ярославський впевнений, що Україна продовжить оточувати Бахмут.

Пряма мова: "Це важко, але ми постійно рухаємося. Протягом тижня ми займемо висоту... і Бахмут буде у нас як на долоні".

При цьому речник східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив, що українські війська під Бахмутом просуваються від кількох сотень метрів до двох кілометрів на день, що є набагато вищими темпами просування, ніж спромоглася Росія протягом всього минулого року.

Однією з несподіваних змінних у цьому контрнаступі, додає The Economist, може стати ситуація на затопленій Херсонщині. Підрив Каховської ГЕС змінив українські військові плани. Руйнування мостового переходу по дамбі поклало край можливості переправляти важке озброєння. Проте українські військові джерела натякають на перехід в операцію іншого типу. За словами одного з них, повінь змила російські оборонні споруди на східному березі Дніпра, і це створило нові можливості. Наприклад, для штурму з використанням швидкісних катерів і спецзагонів.