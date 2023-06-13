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Дуда відкрито підтримав вступ України в НАТО, Шольц і Макрон були більш обережні

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 11:00

На зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини президент Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, лідери Франції і Німеччини вважали за краще говорити про гарантії безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн-членів НАТО із закликом якнайшвидше включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу: "Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу".

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Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Олаф Шольц були більш обережними.

Шольц запевнив, що вони хочуть і надалі тісно координувати між собою питання гарантій безпеки для України. За словами Шольца, Німеччина і Франція, а також американські союзники неодноразово шукали діалогу для того, щоб підготуватися до такого кроку.

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"Ми будемо продовжувати робити це дуже інтенсивно", – зазначив він.

Зрозуміло, що гарантії безпеки потрібні "в дуже конкретній формі", додав Шольц.

Президент Франції заявив, що на наступному засіданні Європейської Ради, а також на саміті НАТО у Вільнюсі йтиметься про те, "як може виглядати майбутнє колективної безпеки".

Макрон і Шольц запевнили, що хочуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і НАТО надасть Україні всю підтримку, "на яку вона має право".

Шольц підкреслив, що німецький уряд наразі робить все можливе, щоб забезпечити виробництво боєприпасів в Європі, а також підтримувати і зберігати в робочому стані зброю, яку постачає Німеччина.

Як повідомлялося, Україна прагне стати членом Північноатлантичного Альянсу невдовзі після досягнення воєнної перемоги над Росією і прагне отримати гарантію цього на саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Читайте також: "На саміті НАТО не буде питання, чи стане Україна членом Альянсу, бо це рішення вже ухвалене".

Теми: НАТОШольцМакронУкраїна
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