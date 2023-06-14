Країни ЄС хочуть змінити план щодо нарощування виробництва боєприпасів - ЗМІ

Більшість країн ЄС виступає за виключення низки положень із запропонованого Єврокомісією плану про нарощування виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами декількох дипломатів, 21 країна ЄС виступає за виключення кількох розділів з Акту про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), який передбачав збільшення виробництва до одного мільйона снарядів у наступному році.

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На їхню думку, Єврокомісія використовує надзвичайну ситуацію для зловживання повноваженнями.

Співрозмовник розповів виданню, що одна група на чолі із Німеччиною засуджує "надмірне втручання" виконавчої влади ЄС у сферу компетенції країн-членів.

Не підтримують пропозицію Єврокомісії Бельгія, Болгарія, Естонія, Мальта, Люксембург та Естонія. Швеція, яка зараз головує в ЄС, залишається нейтральною.

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В основі суперечок лежить питання про те, чи надавати Єврокомісії та невеликій групі країн-членів дозвіл на розміщення пріоритетних замовлень.

Також ці країни хочуть виключити з плану виробництва боєприпасів вимогу щодо обміну конфіденційною інформацією, яку Єврокомісія використала б для виявлення проблем у логістиці.

Крім того, вони хочуть виключити із документа положення, які дозволять оборонним компаніям постачати військове обладнання на територію Євросоюзу без експортної ліцензії держави ЄС.

14 червня посли ЄС мали узгодити свою позицію щодо початку міжінституційних переговорів з Єврокомісією і Європарламентом, які вже схвалили текст на початку цього місяця.

У березні Рада Євросоюзу схвалила план із забезпечення України мільйоном боєприпасів протягом 12 місяців, який складається з трьох частин: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.

За словами топдипломата ЄС Жозепа Борреля, станом на зараз держави Євросоюзу надали Україні 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів і 1300 ракет.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.