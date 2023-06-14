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Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику

"Європейська правда"Середа, 14 червня 2023, 23:13
Німеччина придбає ізраїльську систему ПРО на майже 4 млрд євро, здатну збивати балістику
Система протиракетної оборони Arrow. Фото Getty Images

Бюджетний комітет Бундестагу в середу схвалив авансовий платіж у розмірі до 560 мільйонів євро для придбання ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3 на тлі планів Берліна зміцнити обороноздатність країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Система Arrow-3 призначена для перехоплення балістичних ракет за межами земної атмосфери. Угода, загальна вартість якої оцінюється в майже чотири мільярди євро, має бути укладена до кінця року.

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Передбачається, що німецькі Військово-повітряні сили отримають Arrow-3 до четвертого кварталу 2025 року.

За даними ізраїльського виробника IAI, система Arrow-3 здатна перехоплювати балістичні ракети, випущені з відстані до 2400 кілометрів. Її вперше розгорнули на ізраїльській військово-повітряній базі в 2017 році.

За даними AFP, комітет Бундестагу також схвалив виділення близько 950 мільйонів євро на закупівлю шести систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM німецького виробництва.

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Член комітету Карстен Кляйн із "Вільної демократичної партії" заявив AFP, що ці кошти допоможуть забезпечити Німеччину сучасними системами протиповітряної оборони, а система IRIS-T "вже довела свою надійність в Україні".

Війна Росії в Україні оприявнила дефіцит наземних систем протиповітряної оборони, таких як зенітно-ракетних комплексів Patriot американського виробництва або нещодавно розроблених німецьких комплексів IRIS-T.

На тлі цього Німеччина ініціювала створення "Небесного щита" – спільної системи протиповітряної оборони країн Європейського Союзу.

Теми: НімеччинаІзраїльППО
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