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Конгрес США пропонує дозволити конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України

"Європейська правда"Четвер, 15 червня 2023, 23:02
Конгрес США пропонує дозволити конфіскацію активів Центробанку РФ на користь України
Конгрес США, фото Getty Images

Двопартійна група сенаторів США в четвер внесла проєкт Акту про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців (REPO), який значно розширює можливості конфіскації російських активів та їхнє передання на користь України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив комітет Сенату США у закордонних справах, члени якого підготували ініціативу.

Законопроєкт передбачає надання додаткової допомоги Україні за рахунок активів, конфіскованих у Центрального банку Російської Федерації, та інших суверенних активів Росії.

У разі ухвалення документ, серед іншого, надасть президенту повноваження конфісковувати російські суверенні активи, які були заморожені в США, й передавати їх для допомоги у відновленні України.

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Крім того, підсанкційні російські компанії не зможуть отримувати прибутки з активів, "доки Росія не виведе свої війська з України і не погодиться надати компенсацію за шкоду, заподіяну неспровокованою війною".

Також REPO передбачає посилення координації США й союзників для аналогічної конфіскації суверенних активів РФ в інших країнах та "гарантує, що Путін, а не американські платники податків, заплатить за збитки, завдані неспровокованим вторгненням Росії в Україну".

Аналогічну ініціативу подали й представники Демократичної та Республіканської партій у Палаті представників США.

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Сполучені Штати, як відомо, вже принаймні один раз конфіскували й передали Україні активи російської підсанкційної особи через порушення режиму санкцій. Водночас із активами Центробанку РФ ситуація інша, оскільки вони належать державі, а не фізичним чи юридичним особам, які перебувають під санкціями.

Дискусія про те, як використати активи російського центрального банку, як відомо, триває і в Європейському Союзі. Там пропонують передавати Україні відсоток від прибутків, отриманих у результаті користування такими активами.

Теми: СШАРосіяУкраїнавійна
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