Сина Мілошевича побачили вперше за понад 20 років у Москві: відкривав статую батька

Син колишнього президента Сербії Слободана Мілошевича Марко Мілошевич цього тижня взяв участь у відкритті статуї на честь свого батька, звинуваченого у низці воєнних злочинів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blic.

Двометрову статую колишнього лідера Сербії створив сербський скульптор і за сумісництвом члени Російської академії мистецтв Драган Раденович.

До Росії скульптуру привезли на літаку, де її зустріли так звані "Нічні вовки" – група наближених до президента РФ Владіміра Путіна байкерів.

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Статую, яка, як підкреслюють російські ЗМІ, є "першим в історії" пам'ятником Слободану Мілошевичу, встановили на площі Європи. На її відкритті виступив і Марко Мілошевич, що стало його першою публічною появою за останні понад 20 років.

Pojavio se snimak Marka Miloševića na otkrivanju Miloševićevog spomenika u Moskvi. Tu je sa Putinovim Noćnim vukovima, koji su bliski i Vulinu.



Nadam se da će Beograd zatražiti od Rusije da isporuči lice za kojim je raspisana crvena Interpola poternica. Posle 23 godine! pic.twitter.com/DJXAyoT8Nr — Kosta Konstantinović 🇪🇺🇺🇦 (@KostaKonstan) June 13, 2023

У компанії лідера "Нічних вовків" Алєксандра Залдостанова, що перебуває під санкціями ЄС через підтримку російської агресії, Мілошевич-молодший зачитує напис на статуї про те, що Сербія, мовляв, була "репетицією того, що сталось із Росією і того, що зараз відбувається в Україні".

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"Югославські війни – це те саме, хіба що зараз в Україні – прискорений варіант. На жаль, ми програли битву, та, сподіваюсь, не програли війну. На наших помилках і на нашій долі росіяни вивчили урок, і ми переможемо", – сказав чоловік, тримаючи в руках сербський прапор.

Останні публічні фото Марка Мілошевича досі були понад 20-річної давнини. Він виїхав із Сербії до Росії після повалення режиму свого батька у жовтні 1999 року й отримав політичний притулок. На батьківщині Мілошевича-молодшого досі підозрюють у причетності до організованої злочинності, тож у разі повернення додому мусять арештувати.

Нагадаємо, що самого Слободана Мілошевича було звинувачено у військових злочинах та злочинах проти людяності за його роль у війнах у Боснії, Хорватії та Косово у 1990-ті роки. Мілошевич помер у в'язниці у Гаазі 2006 року.