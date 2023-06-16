Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США скеровують додаткові $205 млн на гуманітарну допомогу для українців

П'ятниця, 16 червня 2023, 17:47

Сполучені Штати у п’ятницю оголосили про надання додаткових 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Державного департаменту США.

Гуманітарна допомога США буде скерована на продовольство, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, правову допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та інші послуги й товари через міжнародні й неурядові організації.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок з членами сім'ї, які були розлучені, і сприяють возз'єднанню сімей, коли це можливо", – додають у Держдепі.

Реклама:

З урахуванням нового пакета допомоги загальний обсяг фінансування гумдопомоги для України з боку США у 2023 фінансовому році (закінчується 30 вересня) становить понад 605 мільйонів доларів, а з лютого 2022-го – понад 2,1 мільярда доларів.

"Ми продовжуємо закликати до негайного припинення російської агресивної війни і до Росії сприяти безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечному проїзду для тих, хто прагне переїхати в безпечніші райони", – додали у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про допомогу, яку надало мешканцям Херсонської області, постраждалої від підтоплень внаслідок підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сили оборони посуваються вперед на півдні, наступ на 2 напрямках – Маляр

ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

Дружина "Слуги народу" Торохтія заявила, що в неї достатньо коштів на купівлю автомобілів

відео"Троє поза човном": дрон СБУ затрьохсотив окупантів на підтопленій Херсонщині

Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

фотоУ Білорусі впав російський вертоліт Мі-24 – ЗМІ

Усі новини...
США
Держдеп прокоментував слова Байдена про "диктатора Сі"
Воллес не претендуватиме на пост генсека НАТО через позицію Байдена – ЗМІ
Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
Останні новини
01:20
Ворог атакує Україну: ракети летять у південно-східному напрямку
01:05
Обстріли Сумщини: за добу – майже 150 "прильотів"
00:46
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
00:25
відеоУ Курську прогриміли вибухи: російська влада заявила про збиття безпілотника
23:58
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
23:40
Партнери України зобов’язались надати $60 млрд на відбудову на конференції в Лондоні
23:20
Зеленський: Не може бути духовних зав'язків з державою-терористом, будуть нові кроки
23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
22:54
Зеленський: Потрібна повна деокупація ЗАЕС, з Росії може надійти наказ на будь-яке зло
22:30
Байден не відмовляється від слів про "диктатора Сі", але хоче з ним зустрітись
Усі новини...
Реклама: