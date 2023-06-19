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У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 червня 2023, 13:45
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який кришували поліцейські
фото СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР та за матеріалами внутрішньої безпеки Національної поліції викрили в Дніпрі потужний наркосиндикат, який під "дахом" правоохоронців щомісячно заробляв щонайменше 1,5 млн грн.

Джерело: СБУ, ДБР, ОГП, Нацпол

Деталі: За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону.

 

Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар".

Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 млн грн прибутку.

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Під час комплексних заходів із залученням співробітників ЦСО "А" СБУ правоохоронці затримали 9 учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями.

У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено більше 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

 

Фігурантам повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та організації, утриманні місць для незаконного вживання метамфетаміну.

 
фото дбр

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 13 років тюрми з конфіскацією майна.

Нацпол повідомляє, що в рамках розслідування кримінального провадження внутрішня безпека НПУ всебічно сприяє представникам інших правоохоронних органів у встановленні всіх причетних до протиправної діяльності.

Керівника та заступника начальника райуправління поліції відсторонено від виконання обов'язків та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах.

За фактом причетності поліцейських до протиправних дій головна інспекція проводить службове розслідування. Окрім того, керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського районного управління поліції, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі.

Теми: Дніпронаркотикиполіція
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