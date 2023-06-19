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Президент Ірландії розкритикував консультації щодо нейтралітету, спричинені війною в Україні

"Європейська правда"Понеділок, 19 червня 2023, 21:44
Президент Ірландії розкритикував консультації щодо нейтралітету, спричинені війною в Україні
Майкл Хіггінс, фото: Getty Images

Ірландський президент Майкл Хіггінс вважає, що рішення уряду провести громадські консультації щодо військового нейтралітету країни на тлі повномасштабної війни Росії проти України є "грою з вогнем".

Свою думку Хіггінс висловив в інтерв’ю ірландській газеті Business Post, повідомляє "Європейська правда".

Хіггінс, відомий лівими поглядами, різко застеріг від відходу від традиційної політики "позитивного нейтралітету" Ірландії.

"Найнебезпечнішим моментом в артикуляції і формулюванні зовнішньої політики і її практичної реалізації, з моменту зародження дипломатії, був момент, коли ви дрейфуєте і не знаєте, що робите. Я б описав нашу нинішню позицію як таку, що дрейфує", – додав він.

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За словами Хіггінса, Ірландія повинна уникати "вихваляння" тих, хто відстоює "стримувальну версію ірландської політики", і хто хоче, щоб Ірландія "йшла в перших рядах" у військових альянсах.

Інтерв’ю президента Ірландії вийшло напередодні чотириденних дебатів про зовнішню політику країни на урядовому консультативному форумі з питань міжнародної політики безпеки, який почався в понеділок.

На форумі обговорюватиметься низка питань про міжнародні відносини Ірландії, зокрема її давня традиція військового нейтралітету країни і можливість членства в Північноатлантичному Альянсі.

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Нейтралітет був офіційною політикою Ірландії протягом більшої частини її незалежної історії й залишається широко популярним. Критики кажуть, що він укупі з низьким рівнем витрат на оборону ставить країну в залежність від союзників.

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Теми: ІрландіяУкраїнавійна
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