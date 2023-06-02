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У небі над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 червня 2023, 04:55
У небі над Києвом і навколо столиці ППО знищила понад 30 повітряних ворожих цілей – КМВА
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY Images

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що вночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці ППО виявила і знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.

Джерело: Попко, цитує Телеграм-канал КМВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю.

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Після балістичних ракет переддень цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555".

Деталі: Попко зазначив, що синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами і засобами протиповітряної оборони були виявлені та знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.

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Також начальник КМВА додав, що інформація щодо руйнувань і потерпілих наразі відсутня.

Оновлено о 05:04. Кличко повідомив, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Також у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що у ніч проти 2 червня українські захисники знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, якими ворог атакував, зокрема, Київщину.

Теми: КиївППО
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