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Повітряні сили знищили усі 15 ракет та 21 дрон під час нічної атаки

Ольга Глущенко , Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 09:45
Повітряні сили знищили усі 15 ракет та 21 дрон під час нічної атаки
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

У ніч проти 2 червня українські захисники знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, якими ворог атакував, зокрема, Київщину.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Генштаб: "Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється".

Нагадаємо: Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що вночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці ППО виявила і знищила понад 30 повітряних цілей різного типу.

Доповнено: Повітряні сили ЗСУ уточнили, що знищено 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон. 

Дослівно Повітряні сили: "Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе "Shahed-136/131" – близько 23.00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра.

Близько 3.00 години крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України. Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну  оборону". 

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Теми: КиївППОГенштаб
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