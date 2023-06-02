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Нічна атака на Київщину: є поранені, зокрема дитина

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 09:16
Нічна атака на Київщину: є поранені, зокрема дитина
фото огп

Внаслідок нічної атаки ракетами та дронами на Київську область дістали поранення двоє людей, зокрема дитина, також зафіксовані руйнування приватних будинків та автівок.

Джерело: очільник Київської ОВА Руслан Кравченко в Telegram, пресслужба Офісу генерального прокурора, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Кравченка: "Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі дитину. Дорослий госпіталізований до лікарні та прооперований, загроз його життю немає.

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Через падіння уламків пошкоджено 5 приватних будинків. У 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади. У 2 – виникли пожежі, вони ліквідовані". 

Деталі: Крім того, уламками пошкоджено декілька автівок, а також вікна в одному з офісних приміщень. У 2 районах області – декілька займань трав’яної та лісової підстилки.

Офіс генпрокурора уточнює, що внаслідок обстрілу поранені 11-річна дитина та 68-річний чоловік.

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Доповнено: Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що цієї ночі правоохоронці отримали від громади понад 32 повідомлень про проліт повітряних об’єктів. 

Всього пошкоджено 5 житлових будинків. В одному із районів області внаслідок атаки в одній із садиб понівечено два авто. Ще в одному із районів в результаті удару сталось загоряння дачного будинку, пожежу вдалася вчасно локалізувати.

 
 

Теми: Київська областьжертвибезпілотникиракетний удар
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