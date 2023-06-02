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Британська розвідка: перед РФ постає вибір, кидати додаткові сили під власний кордон чи на фронт

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 09:54
Британська розвідка: перед РФ постає вибір, кидати додаткові сили під власний кордон чи на фронт
Російське місто Шебекіно у травні. Фото з Telegram губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова

Через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Шебекіно перед керівництвом РФ починає поставати дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону, вважає британська розвідка.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 2 червня. 

В огляді нагадують, що 1 червня партизанські групи, які називають себе "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії", знову зайшли на територію Бєлгородської області РФ, вже вдруге за останні 10 днів.  

Одночасно у Бєлгород, який за 35 км від кордону, прилетів безпілотник, а з прикордонного Шебекіно почали евакуацію цивільних росіян після українського обстрілу. 

Розвідка зазначає, що цього разу російські силовики, вочевидь, швидше стримали учасників рейду, ніж попереднього. Водночас, як визнало Міноборони РФ у власному пресрелізі, їм для цього довелося застосувати на власній території увесь комплекс важкої техніки, включно з ударними гелікомтерами та вогнеметну систему ТОС-1А.

"Перед російськими командувачами тепер постає гостра дилема, чи їм посилювати оборону у прикордонних районах Росії, чи зміцнювати позиції на окупованих територіях України", – констатує розвідка. 

У попередньому огляді аналітики припустили, що серія критичних до влади заяв керівника ПВК "Вагнера" послабила у Росії табу на розмови про заміну президента.

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Теми: Росіявійнакордонрозвідка
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