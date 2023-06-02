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Українські прикордонники відповіли білорусам: Ваш борщ нині як тюремна баланда

Олена РощінаП'ятниця, 2 червня 2023, 11:40
Українські прикордонники відповіли білорусам: Ваш борщ нині як тюремна баланда
"Разом переможемо рашизм": плакат на україно-білоруському кордоні, скриншот із відео ДПСУ

Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю виголосили білоруською мовою заяву про ментальну відмінність двох народів, апелюючи до прикладу з борщем, який раніше використали білоруські прикордонники.  

Джерело: Державна прикордонна служба України, відеозапис у її Telegram

Дослівно: "Ваш борщ вельми відрізняється від нашого. Бо тепер білоруський борщ радше нагадує російські щі, навіть якщо додати в нього більше бульби (картоплі – ред.). 

Це зовсім не те, що було до того моменту, коли ви використали ніж, який ви віткнули у спину українцям. 

Шкода мати сусідів, які, кажучи про певну ідентичність і свояцтво, прагнуть бути рабами й не мають з нами нічого спільного.

Запишіть у свою пам'ять і кулінарну книгу, що українці – свободолюбива нація. Ми завжди змагаємося за свою незалежність. Ви на це не здатні й багато років перебуваєте в полоні одного тирана і одного бункерного діда.

Тому ваше теперішнє бульбове вариво за консистенцією подібне до тюремної баланди, зовсім не схоже на наш український борщ".

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Деталі: Українські прикордонники заявили, що вони – не раби, щоб їсти білоруський борщ.  

Вони порадили білорусам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими.

"А до того їжте самі й не поперхніться. До себе вас не запрошуємо. І наполегливо радимо вам залишатися на своїй території, бо ви пошкодуєте", – заявили українці.

Прикордонники також закликали білоруських прикордонників вчити власну білоруську мову й відкинути мову окупанта, тобто російську. 

Насамкінець вони ввімкнули колегам через кордон "музичний подарунок" – українську пісню "Враже". 

Цьому передувало: 31 травня Державна прикордонна служба України повідомила, що білоруські прикордонники на кордоні увімкнули аудіопропаганду українською мовою про "єдність народів" на прикладі "спільного культурного надбання – борщу". 

Теми: Прикордонна службаБілорусь
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