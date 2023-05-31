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На кордоні з РБ увімкнули "бульбоІПСО" про спільний борщ. ДПСУ відповіла: Щі їжте самі!

Валентина РоманенкоСереда, 31 травня 2023, 14:01
На кордоні з РБ увімкнули бульбоІПСО про спільний борщ. ДПСУ відповіла: Щі їжте самі!
Борщ. ілюстративне фото з Вікіпедії

На кордоні України з Білоруссю прикордонники держави-поплічника агресора увімкнули аудіопропаганду про "єдність народів" на прикладі "спільного культурного надбання – борщу", українські охоронці кордону відповіли.

Джерело: Дережавна прикордонна служба України в Telegram

Дослівно: "Новий прєдсєдатєль білоруських прикордонників вирішив, що нагодовані підлеглі – краще, ніж озброєні! Тож поки техніка в боксах, бульбоІПСО всім складом рвануло переписувати рецепт українського борщу на білоруський мотив! Проте, скільки бульби в "щі" не додавай, виходить "союзная похльобка"…

Одним словом, гарна спроба, але НІ!".

Деталі: Українські прикордонники оприлюднили відео з пропагандою, яка лунає з боку РБ біля державної межі на Житомирщині про схожість білоруського та українського борщу з незначними відмінностями. У супутньому коментарі, звертаючись до нешанованих "колег", бійці ДПСУ наголосили на разючій відмінності між рецептами наших народів та головне – різниці в ментальності.

Дослівно: "Ваш борщ дуже відрізняється від нашого. Бо нині білоруський борщ радше схожий на російські щі, навіть якщо ви додаєте туди більше картоплі. Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців.

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Прикро мати сусідів, які, говорячи про якусь ідентичність та рідство, тяжіють до того, щоб бути рабами і не мають із нами нічого спільного. Назавжди закарбуйте собі в пам’яті і у вашій кулінарній книзі, що українці – свободолюбива нація. За свою незалежність ми завжди боремося. Натомість ви на це не здатні і вже багато років знаходитесь у полоні одного тирана та одного бункерного діда.

Тож ваше нинішнє картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди, аж ніяк не схоже на наш український борщ. Ми не раби, щоб куштувати ваш білоруський борщ. Натомість радимо вам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими.

А до того – їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!".

Нагадаємо: 30 травня самороголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив Костянтина Молостова новим головою Держприкордонкомітету РБ, звільнивши з цієї посади Анатолія Лапо, якому голова ДПСУ Сергій Дейнеко передавав "30 срібняків".

Українські прикордонники з гумором відреагували на цю "рокіровку", зробивши припущення, що це кадрове рішення ухвалено після тролінгу ДПСУ на адресу білоруських колег (напередодні було оприлюднено жартівливе відео на тему "чи можливий штурм з боку Білорусі" і білоруськими військовими, які не могли завести авто поблизу кордону).

Теми: БілорусьпропагандавійнаПрикордонна служба
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