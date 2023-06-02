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Суд закрив на домашній арешт чотирьох блогерок, які "засвітили" роботу ППО

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 червня 2023, 12:26
Суд закрив на домашній арешт чотирьох блогерок, які засвітили роботу ППО

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту блогерам, які поширювали відео про роботу ППО у соціальних мережах.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП і в Telegram

Деталі: Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокрорів та обрав блогерам, які поширювали в інтернеті інформації про роботу систем ППО та наслідки ураження повітряних цілей запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з рішенням суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

Що передувало: 31 травня Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосила підозру за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану" чотирьом блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

За даними УП, імена інших трьох підозрюваних – Дарʼя Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна.

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