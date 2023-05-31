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СБУ оголосила підозри блогеркам, які засвітили роботу ППО: серед них – дружина наркодилера

Валентина РоманенкоСереда, 31 травня 2023, 14:42
СБУ оголосила підозри блогеркам, які засвітили роботу ППО: серед них – дружина наркодилера
фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в середу оголосила підозру кільком блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, пресслужба СБУ, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними джерела УП, підозру підготували за статтею "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

Оновлено: Пресслужба СБУ уточнила, що спецслужба оголосила про підозру чотирьом блогеркам, які "засвітили" роботу ППО 16 травня

За даними УП, імена інших трьох підозрюваних – Дарʼя Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна.

Служба безпеки зібрала доказову базу і отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.

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Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Інстаграм-акаунті.

Третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка проживає у Києві. Спочатку вона відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери.

Для уникнення кримінальної відповідальності зловмисниця намагалася видалити заборонені повідомлення.

Усім чотирьом слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Блогеркам загрожує до 8 років тюрми.

Стосовно ще двох фігурантів, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрила СБУ, слідчі дії тривають.

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Що передувало: Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ 16 травня.

Інна Воронова від час нічної атаки росіян на Київ 16-го травня зняла в сторіз кадри роботи української ППО. Невдовзі співачка видалила відео і записала звернення з купою вибачень.

Теми: СБУППОвійна
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