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Ні Україна, ні Росія не закрили двері для переговорів − спецпосланець Китаю

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 12:45
Ні Україна, ні Росія не закрили двері для переговорів − спецпосланець Китаю
Лі Хуей. Фото Getty Images

Спеціальний посланець Китаю у справах Євразії Лі Хуей висловив думку, що ні Україна, ні Росія "щільно" не зачинили двері для переговорів, і водночас додав, що ризики ескалації конфлікту залишаються високими.

Джерело: Reuters з посиланням на брифінг Ли 2 травня

Пряма мова Лі: "Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий".

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Деталі: Водночас він додав, що "всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і забезпечення безпеки ядерних об'єктів".

Лі також заявив, що "російська сторона високо оцінила бажання і зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".

Видання зазначає, що у травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем і Москвою в спробі знайти спільну мову для можливого політичного врегулювання війни в Україні.

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Він також завив, що "Китай готовий зробити все, що завгодно", якщо це "сприятиме пом'якшенню ситуації".

Водночас видання зазначає, що поїздка Лі, яка була предметом пильної уваги, схоже, не призвела до дипломатичного прориву.

Теми: КитайРосіяУкраїна
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