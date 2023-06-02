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Ні Україна, ні Росія не закрили двері для переговорів − спецпосланець Китаю

Ірина БалачукП'ятниця, 2 червня 2023, 12:45
Ні Україна, ні Росія не закрили двері для переговорів − спецпосланець Китаю
Лі Хуей. Фото Getty Images

Спеціальний посланець Китаю у справах Євразії Лі Хуей висловив думку, що ні Україна, ні Росія "щільно" не зачинили двері для переговорів, і водночас додав, що ризики ескалації конфлікту залишаються високими.

Джерело: Reuters з посиланням на брифінг Ли 2 травня

Пряма мова Лі: "Ризик ескалації російсько-української війни все ще високий".

Деталі: Водночас він додав, що "всі сторони повинні вжити конкретних заходів для "охолодження ситуації" і забезпечення безпеки ядерних об'єктів".

Лі також заявив, що "російська сторона високо оцінила бажання і зусилля Китаю сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні".

Видання зазначає, що у травні Лі завершив 12-денне турне Києвом, Варшавою, Парижем, Берліном, Брюсселем і Москвою в спробі знайти спільну мову для можливого політичного врегулювання війни в Україні.

Він також завив, що "Китай готовий зробити все, що завгодно", якщо це "сприятиме пом'якшенню ситуації".

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Водночас видання зазначає, що поїздка Лі, яка була предметом пильної уваги, схоже, не призвела до дипломатичного прориву.

Теми: КитайРосіяУкраїна
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