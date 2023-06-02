Зеленський на Ставці доручив провести повну ревізію всіх укриттів країни

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача та доручив перевірити всі укриття України.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Ставка. Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища.

Доручив члену Cтавки, міністру (стратегічних галузей Олександру) Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру (внутрішніх справ Ігору) Клименку, – те саме по Україні".

Деталі: Крім того, на Ставці розглянули стан української ППО, її потреби для відбиття загроз, шляхи вдосконалення "з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва".

Також на Ставці розглянули ситуацію на фронті та заслухали доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Зеленський повідомив, що готуються відповідні рішення.