Люди стукали, але укриття не відкрили − чоловік розповів про загибель дружини у Києві
Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.
Джерело: Суспільне
Пряма мова Ярослава: "Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, дуже довго стукали. І ніхто. Були там жінки, діти і ніхто не відкрив… В той момент прилетіло".
Деталі: Повідомляється, що дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною бігла укриття. Дитина залишилась жива.
Сам Ярослав розповів, що був поруч з сім’єю, але коли вони не змогли достукатися до укриття, то він побіг на іншу сторону покликати, щоб відкрили.
Люди не змогли потрапити в укриття − чоловік розповів, як загинула його дружина під час нічної атаки росіян у Києві. Відео Суспільного pic.twitter.com/FLjBw76FLh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2023ВІДЕО ДНЯ
Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. За даними Суспільного, усі вони в той час прямували до укриття.
Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості.
Чому це важливо: Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.
17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.
Передісторія:
- Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
- Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.