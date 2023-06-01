Люди стукали, але укриття не відкрили − чоловік розповів про загибель дружини у Києві

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Джерело: Суспільне

Пряма мова Ярослава: "Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, дуже довго стукали. І ніхто. Були там жінки, діти і ніхто не відкрив… В той момент прилетіло".

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Деталі: Повідомляється, що дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною бігла укриття. Дитина залишилась жива.

Сам Ярослав розповів, що був поруч з сім’єю, але коли вони не змогли достукатися до укриття, то він побіг на іншу сторону покликати, щоб відкрили.

Люди не змогли потрапити в укриття − чоловік розповів, як загинула його дружина під час нічної атаки росіян у Києві. Відео Суспільного pic.twitter.com/FLjBw76FLh ВІДЕО ДНЯ June 1, 2023

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. За даними Суспільного, усі вони в той час прямували до укриття.

Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості.

Чому це важливо: Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

Передісторія: