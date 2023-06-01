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Люди стукали, але укриття не відкрили − чоловік розповів про загибель дружини у Києві

Ірина БалачукЧетвер, 1 червня 2023, 08:19
Люди стукали, але укриття не відкрили − чоловік розповів про загибель дружини у Києві
Чоловік загиблої. Скриншот з відео

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Джерело: Суспільне

Пряма мова Ярослава: "Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, дуже довго стукали. І ніхто. Були там жінки, діти і ніхто не відкрив… В той момент прилетіло".

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Деталі: Повідомляється, що дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною бігла укриття. Дитина залишилась жива.

Сам Ярослав розповів, що був поруч з сім’єю, але коли вони не змогли достукатися до укриття, то він побіг на іншу сторону покликати, щоб відкрили.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. За даними Суспільного, усі вони в той час прямували до укриття.

Понад десять людей отримали поранення різного ступеню важкості.

Чому це важливо: Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

Передісторія:

  • Вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області. За попередніми даними, силами та засобами Повітряних Сил 10 з 10 ракет були знищені.
  • Внаслідок падіння уламків російських ракет у Києві загинули 3 людей, серед яких дитина.

Теми: Київвійнажертвидіти
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