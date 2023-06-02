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Резніков приїхав у Сінгапур на безпековий форум

Олена РощінаП'ятниця, 2 червня 2023, 16:49
Резніков приїхав у Сінгапур на безпековий форум
Міністри оборони України та Сінгапуру, фото з Twitter Олексія Резнікова

Міністр оборони України Олексій Резніков перебуває в Сінгапурі, де проходить міжнародна конференція "Діалог Шангрі-Ла", на її полях він провів зустрічі з сінгапурським, австралійським і новозеландськими колегами.

Джерело: Олексій Резніков у Twitter

Пряма мова: "Беру участь у Діалозі Шангрі-Ла, головному оборонному саміті Азії, що проходить у Сінгапурі".

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Деталі: Перший день візиту Резніков розпочав із зустрічі із сінгапурським міністром оборони Нг Енг Геном. 

"Я вдячний Сінгапуру за запрошення та всебічну підтримку, яку вони надають Україні. Ця країна відіграє для нас важливу роль. Дуже важливо, що ми маємо спільну мету – просування справедливості", – написав Резніков.

Крім того, Резніков повідомив про "плідні розмови" з австралійським колегою Річардом Марлесом і міністром оборони Нової Зеландії Ендрю Літтлом.

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"Україна відчуває потужну підтримку Австралії та Нової Зеландії", – зазначив він.

Керівник Міноборони України подякував послу США в Сінгапурі Джонатану Каплану за підтримку американського народу і провів зустріч із виконавчим директором IISS – Asia Джеймсом Кребтрі.

"Головним пунктом домовленостей на всіх зустрічах є те, що верховенство права має переважати над верховенством сили. Україна повинна виграти цю війну, яку розпочала Росія. Нехай так і буде", – підсумував Резніков.

 

Довідка: "Діалог Шангрі-Ла" – найбільший в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні безпековий форум. У 2023 році він відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.

Теми: РезніковСінгапур
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