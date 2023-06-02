Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього матиме лише Путін

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 18:07

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post.

На тлі зростаючих закликів до миру за посередництва таких країн, як Китай і Бразилія, Блінкен також виклав принципи того, що він назвав "справедливим і тривалим миром". Серед цих принципів, за його словами, територіальна цілісність України, репарації з боку Росії та відповідальність за воєнні злочини.

Він відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".

"Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці – і дозволить Путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати – не є справедливим і тривалим миром", – сказав Блінкен.

"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородило б агресора і покарало б жертву" – додав він.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру".

ВІДЕО ДНЯ

"Разом з Україною та союзниками і партнерами ми були б готові до більш широкої дискусії про європейську безпеку, яка сприяє стабільності і прозорості та зменшує ймовірність майбутніх конфліктів", – сказав держсекретар.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала "повним стратегічним провалом".

Теми: БлінкенСШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Блінкен
США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" – Блінкен
Блінкен закликав режим Лукашенка звільнити всіх політичних в'язнів
Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму: "Ніколи не кажи "ніколи"
Останні новини
04:30
У контрнаступі Сили оборони повинні використати слабкі місця в позиціях РФ – Пентагон
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
Усі новини...
Реклама: