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Блінкен: США не згодні на "потьомкінський мир" в Україні, вигоду від нього матиме лише Путін

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 18:07

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Washington Post.

На тлі зростаючих закликів до миру за посередництва таких країн, як Китай і Бразилія, Блінкен також виклав принципи того, що він назвав "справедливим і тривалим миром". Серед цих принципів, за його словами, територіальна цілісність України, репарації з боку Росії та відповідальність за воєнні злочини.

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Він відкинув заклики до припинення вогню або поступки українськими землями у будь-якій формулі "земля в обмін на мир" – перспективи, які, за його словами, представлятимуть "потьомкінський мир".

"Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці – і дозволить Путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати – не є справедливим і тривалим миром", – сказав Блінкен.

"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородило б агресора і покарало б жертву" – додав він.

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Блінкен заявив, що Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру".

"Разом з Україною та союзниками і партнерами ми були б готові до більш широкої дискусії про європейську безпеку, яка сприяє стабільності і прозорості та зменшує ймовірність майбутніх конфліктів", – сказав держсекретар.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала "повним стратегічним провалом".

Теми: БлінкенСШАРосіявійна
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