Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало для "вагнерівців" шляхи відходу з Бахмута
Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його найманців замінували представники Міноборони Росії.
Джерело: пресслужба Пригожина
Пряма мова: "Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи і виявили близько десятка місць, де були розміщені десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін і закінчуючи тоннами пластиду.
Усе це було на управлінні. Зараз ведеться розслідування.
Закладали ці снаряди представники Міністерства оборони (РФ - ред.). На запитання, для чого вони це робили, вони тикали пальцем вгору.
Ці заряди не було необхідності укладати, щоб стримати противника, тому що вони знаходяться в тиловій зоні. Тому, можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "Вагнер"".
Деталі: Бойовик заявив, що ніхто з його найманців не постраждав.
Пригожин вважає, що це було спробою "публічної порки".
Передісторія:
- Фінансист групи "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Інститут вивчення війни вважає, що ПВК "Вагнер" може пропустити основні етапи контрнаступу України.