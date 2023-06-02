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Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало для "вагнерівців" шляхи відходу з Бахмута

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 червня 2023, 20:56
Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало для вагнерівців шляхи відходу з Бахмута
ПРИГОЖИН, СКРИНШОТ

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що шляхи відходу з Бахмута для його найманців замінували представники Міноборони Росії.

Джерело: пресслужба Пригожина

Пряма мова: "Незадовго до виходу ми виявили підозрілу активність на шляхах нашого висування. Ми викликали правоохоронні органи і виявили близько десятка місць, де були розміщені десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін і закінчуючи тоннами пластиду.

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Усе це було на управлінні. Зараз ведеться розслідування.

Закладали ці снаряди представники Міністерства оборони (РФ - ред.). На запитання, для чого вони це робили, вони тикали пальцем вгору.

Ці заряди не було необхідності укладати, щоб стримати противника, тому що вони знаходяться в тиловій зоні. Тому, можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК "Вагнер"".

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Деталі: Бойовик заявив, що ніхто з його найманців не постраждав. 

Пригожин вважає, що це було спробою "публічної порки".

Передісторія:

  • Фінансист групи "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що після 1 червня його найманців не буде на всій лінії фронту в Україні щонайменше два місяці. Інститут вивчення війни вважає, що ПВК "Вагнер" може пропустити основні етапи контрнаступу України.

Теми: ВагнерБахмутПригожинвійна
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