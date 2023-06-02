Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не збирається "відчиняти двері" для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми двері (для переговорів - ред.) не закрили, ми їх не збираємося відчиняти, вони у нас зачинені досить міцно. Ви знаєте, що є рішення РНБО з цього приводу - що з Путіним ми жодних переговорів вести не збираємось".

Деталі: За словами секретаря РНБО, позиція інших країн щодо переговорів пояснюється тим, що вони відстоюють власні інтереси і "відпрацьовують певні процеси для власного споживання".

Данілов нагадав, що вимоги України є досить простими: кордони 91-го року, відповідальність Путіна та його спільників за всі злочини, компенсації за збитки та гарантії безпеки для України.

Крім того, Данілов відреагував на інформацію, що попри санкції Росії вдається збирати зброю та дрони з іноземними комплектуючими.

За словами глави РНБО, Україні та союзникам потрібно розібратися із цим і тими країнами, які допомагають Росії.

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Зокрема, його бентежить те, що в іранських "Шахедах" є комплектуючі не тільки з Росії та Ірану. Він припускає, що окупанти заздалегідь підготувалися і закупили потрібні елементи до введення санкцій.

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