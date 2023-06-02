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Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 2 червня 2023, 22:44

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів до швидшого запровадження санкцій проти російських компаній-виробників дронів і ракет, які використовуються для масових обстрілів України.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Кулеба заявив на брифінгу у Києві у п’ятницю.

За словами голови МЗС, із листопада 2022 року Україна передала партнерам перелік із 36 компаній військово-промислового комплексу Росії, проти яких просили запровадити обмеження.

"З того списку, який ми просили запровадити, відверто скажу, лише мала частина компаній потрапили під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки, беперервні дронові атаки. Ледь не щодня українці не сплять ночами через повітряну тривогу", – підкреслив він.

Кулеба заявив: якщо така ситуація триватиме й далі, Києву "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень із конкретними країнами та поясненнями, чому хтось не хоче застосовувати ці санкції".

"І нехай тоді колеги пояснюють публічно своїм громадянам, громадянам України – я розумію, коли йдеться про торговельні обмеження, – в чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців?" – обурився голова МЗС.

"Цікаво буде почути, які бізнес-інтереси і політичні інтереси перебувають під загрозою від запровадження санкцій проти російських підприємств, які вироблять ракети і дрони", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Росія значно активізувала повітряні атаки по Україні з кінця березня, і лише за травень Київ зазнав нічних ударів ракет і дронів вісімнадцять разів. У ніч проти 2 червня українські захисники знищили усі 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон, якими ворог атакував зокрема Київщину.

Теми: Кулеба ДмитроРосіясанкціївійна
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