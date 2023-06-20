Сійярто каже, що Угорщина не причетна до вивезення українських полонених з РФ
Угорщина не причетна до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на угорській території.
Як пише "Європейська правда", про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Index.
Під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, коментуючи ситуацію з українськими полоненими, Сійярто сказав: "Я думаю, що це хороша новина, що вони на волі".
Він стверджує, що передача українців Угорщині відбулася після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".
"Ці люди вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити", – каже Сійярто.
Він додав, що передані Угорщині полонені можуть зв'язатися з українською владою, "якщо вони хочуть".
19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.
Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.
Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито інформували Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.
Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення 11 українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем’єра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.