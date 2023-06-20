Сійярто каже, що Угорщина не причетна до вивезення українських полонених з РФ

Угорщина не причетна до вивезення з Росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на угорській території.

Як пише "Європейська правда", про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє Index.

Під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи, коментуючи ситуацію з українськими полоненими, Сійярто сказав: "Я думаю, що це хороша новина, що вони на волі".

Він стверджує, що передача українців Угорщині відбулася після "дискусій між церквою та релігійними організаціями, в яких угорська держава не брала жодної участі".

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"Ці люди вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити", – каже Сійярто.

Він додав, що передані Угорщині полонені можуть зв'язатися з українською владою, "якщо вони хочуть".

19 червня в МЗС України заявили, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

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Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

Водночас в адміністрації Орбана заявили, що нібито інформували Київ про передачу Угорщині українських військовополонених, коли це відбулося, та що вони перестали бути полоненими, відколи прибули в Угорщину.

Неофіційно з’являлася інформація, нібито звільнення 11 українських військовополонених та їхнє перевезення в Угорщину могли бути особистою ініціативою віцепрем’єра Жолта Шем’єна, про яку не знав більше ніхто в уряді.