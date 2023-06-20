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Польща заморозила слідство у справі облиття фарбою російського посла

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 14:55

Польська прокуратура заморозила слідство у справі про облиття фарбою посла Росії у Варшаві Сергєя Андрєєва торік 9 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Причини припинення розслідування є суто формальними. За словами прокуратури, застосування положення Кримінального кодексу можливе за умови надання іноземною державою гарантій взаємності.

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У цій справі йдеться про Російську Федерацію, а згідно з Кримінальним кодексом Росії, образа глави іншої держави або інших її представників не підлягає кримінальному переслідуванню. Захист поширюється лише на російських чиновників.

Звідси і рішення про припинення розслідування, а це означає, що ніхто не понесе відповідальності за напад на посла.

Йдеться не лише про українську активістку, яка облила його фарбою, а й про поліцейських, які забезпечували безпеку урочистостей. На думку багатьох експертів, вони занадто запізно відреагували на напад і не змогли забезпечити дипломату належний захист.

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Внутрішнє поліцейське розслідування не виявило жодних правопорушень у діях співробітників поліції, які забезпечували безпеку під час церемонії покладання вінків делегацією російського посольства на цвинтарі радянських воїнів у Варшаві.

Посла Росії в Польщі Сергєя Андрєєва облили червоною речовиною, коли він намагався покласти квіти на Цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві.

9 травня група протестувальників з українськими прапорами чекала на Андрєєва біля кладовища. У багатьох з них на одязі були плями червоної фарби, що символізує кров. Вони скандували такі гасла, як "фашисти", "рашисти" і "вбивці".

У якийсь момент одна з протестувальниць облила посла червоною фарбою.

Дипломати користуються особливим захистом – незалежно від політики урядів, які вони представляють", – прокоментував інцидент глава польської дипломатії Збігнєв Рау, додавши, що такого інциденту не повинно було статися.

Цього року колишній дитячий омбудсмен РФ Павел Астахов на російському державному телебаченні заявив, що вбивство послів є "в рамках міжнародного права", натякнувши конкретно на посла Польщі. 

У шоу Астахов нагадав, як минулого року облили червоною фарбою посла Росії в Польщі Сергєя Андрєєва. У зв'язку з цим Астахов висловив здивування, чому посол Польщі в Росії досі "не знайдений плаваючим у Москві-ріці".

МЗС Польщі у відповідь засудило заяву Астахова.

Теми: ПольщаРосіядипломатичні відносинискандал
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