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Франція тепер підтримує членство України в НАТО, аби вплинути на Росію – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 20 червня 2023, 19:56

Французька влада вирішила підтримати членство України в Північноатлантичному Альянсі за зразком Польщі та країн Балтії, відмовившись від більш обережної позиції для посилення тиску на Росію.

Про це стало відомо Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією видання, на нещодавньому засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці 12 червня розглядалася можливість вступу України до НАТО "як самостійна гарантія безпеки".

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"Це могло б утримати Росію від продовження війни або, в разі завершення конфлікту, запобігти будь-якій подальшій агресії", – пояснює Le Monde логіку французької влади.

Крім того, Париж вважає, що натяк на перспективу членства України в НАТО може водночас переконати українського президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією, коли він вирішить, що настав відповідний час.

Зміна позиції Франції, яку Le Monde називає "увертюрою", означає його наближення до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість із яких – насамперед Польща та країни Балтії – є непохитними прихильниками вступу України до НАТО.

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"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж Німеччини", – підтверджує іноземний дипломат на умовах анонімності у розмові з Le Monde.

Натомість Німеччина й зокрема Сполучені Штати вважають недоречним обговорювати питання членства України в НАТО до завершення війни з Росією.

Раніше посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталя Галібаренко сказала, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

На саміті у Вільнюсі, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.

Теми: ФранціяНАТОРосія
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