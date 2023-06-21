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Глава МЗС Литви: Саміт НАТО буде історичним за досягненнями чи за втраченими можливостями

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 09:50

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі стане історичним або через його досягнення, або через втрачені можливості.

Про це він заявив журналістам у литовському Сеймі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Є ті, хто каже, що саміт буде історичним у будь-якому разі, питання тільки в тому, чи буде він історичним через досягнення або через втрачені можливості. Чи є така ймовірність? Вона дійсно існує", – сказав Ландсбергіс.

Він додав, що хоче вірити, що тижні, які залишилися до саміту, "дадуть нам як Альянсу можливість заповнити ці прогалини і просунутися до більш історичної зустрічі лідерів у Вільнюсі", і Україна отримає чіткий сигнал про перспективи членства в НАТО.

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"Литва є одним із членів НАТО, загалом їх 31, і в нас є політична позиція, ми її захищаємо, ми допомагаємо Україні всіма інструментами і всіма силами", – підкреслив Ландсбергіс.

Він також висловив сподівання, що у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський і назвав його приїзд важливим.

Ландсбергіс розповів, що Литва під час саміту прагне висвітлити виклики своїй безпеці, "які конкретно пов'язані з нашим географічним положенням і наявністю кордону як з Росією, так і з Білоруссю, ми хочемо, щоб це відображалося через цю призму".

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Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на саміті у Вільнюсі не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.

Водночас посол України при Північноатлантичному Альянсі Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

Теми: НАТО
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