Президент Польщі офіційно повернув Качинського на посаду віцепрем’єра

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно призначив голову керівної партії "Право і справедливість" віцепрем’єром в уряді Матеуша Моравецького.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Ярослав Качинський був віцепрем'єр-міністром в уряді Матеуша Моравецького та головою Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони з жовтня 2020 року по червень 2022 року.

Зараз він повертається в уряд, щоб сконцентрувати політичну та адміністративну владу в своїх руках і руках прем'єр-міністра напередодні осінніх парламентських виборів.

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Маріуш Блащак, Яцек Сасін та Пьотр Глінський втратили посади віцепрем'єр-міністрів, але залишаються членами уряду та міністрами оборони, державних активів та культури.

Четвертий з попередніх віцепрем'єрів, Генрик Ковальчик, якого кілька місяців тому позбавили посади міністра сільського господарства, стає міністром без портфеля.

Поляки не дуже прихильно ставляться до такого рішення, згідно з опитуванням, проведеним United Surveys для RMF FM та "Dziennik Gazeta Prawna".

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Майже 60 відсотків респондентів вважають, що Ярослав Качинський не повинен повертатися до уряду. Повернення Качинського в уряд підтримує 21,3% респондентів. Трохи більше п'ятої частини респондентів не мають думки з цього приводу.