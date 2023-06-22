Уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Естонії на засіданні у четвер, 22 червня, ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Зокрема, естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передачу Збройним силам України ще одного польового шпиталю спільно з Ісландією.

Крім того, пакет включатиме обладнання для парамедиків і саперів, а також засоби для боротьби з безпілотниками.

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Польовий шпиталь буде переданий з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансує Ісландія.

На початку червня естонський міністр оборони Ханно Певкур заявляв, що у Естонії ще є зброя для передачі Україні.