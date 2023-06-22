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Єврокомісія констатує прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 16:14

Європейська комісія вважає, Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Про це йдеться в усній проміжній оцінці ЄК щодо виконання Україною "кандидатських" рекомендацій, відповідний документ має у розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Як вже йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

З погляду Єврокомісії повністю виконано умови, що стосуються органів судової влади та засобів масової інформації. "Хорошого прогресу" досягнуто щодо реформи Конституційного Суду.

Оцінку, сформульовану як "деякий прогрес", надано процесу деолігархізації, питанню національних меншин, боротьбі з корупцією, де "потрібне зміцнення і гідний довіри послужний список", та боротьбі з відмиванням грошей і реформуванню правоохоронних органів, де "необхідно посилити систему боротьби з відмиванням грошей".

У Європейській комісії вважають, що Україна має "зосередитися на внесенні поправок у процедуру відбору суддів Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії та розпочати відбір".

Також Україна має вжити "подальших системних заходів і створити послужний список у справах про корупцію на високому рівні".

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Крім того, в ЄК наголошують на необхідності для України привести законодавство про боротьбу з відмиванням грошей у відповідність до міжнародних стандартів і виконати рекомендації Венеційської комісії у сфері деолігархізації та національних меншин.

У пояснювальній записці зазначено, що оцінку "виконано" дають у разі, якщо реалізовано все, "хороший прогрес" дають виконаним критеріям на більш ніж 50%, тобто якщо вжито важливих заходів, але деякі ще не втілено, оцінку "певний прогрес" дають виконанню менш як 50%, де вжито декількох заходів, але важливі заходи/кроки все ще очікуються, і "немає прогресу", якщо не було зроблено пріоритетних кроків.

Щодо Молдови, то ЄК поставила Кишиневу дев'ять умов, з яких три виконано, у двох досягнуто "хорошого прогресу" і в чотирьох – "деякого прогресу".

Щодо Грузії, яка має виконати 12 умов, щоб отримати статус кандидата, три виконано, щодо семи досягнуто "певного прогресу", щодо однієї – "обмежений прогрес" і щодо ще однієї, а саме плюралізму засобів масової інформації, – "жодного прогресу".

Детальніше читайте у статті Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

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Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграціяЄврокомісія
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