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ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 19:27
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Фото: Getty Images

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію із рекомендацією Міжнародному олімпійському комітету не допустити російських та білоруських атлетів на Олімпійські та Паралімпійські ігри в Парижі навіть під нейтральним прапором.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, пише "Європейська правда".

Це рішення ухвалили 71 голосами "за" та 4 "проти".

Відповідно до положень документу, Асамблея вважає, що участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх у нинішніх умовах є немислимою, буде використана як інструмент пропаганди та де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських.

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ПАРЄ підкреслює, що відсутність відповідної суворої заборони спонукатиме російських громадян повірити, що світ готовий підтримувати зв'язки з Росією, незважаючи на її військову агресію проти України.

Асамблея наголошує, що відповідним недопущенням спортсменів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою прихильність цінностям Олімпійських ігор, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал російському та білоруському урядам, що їхні дії мають наслідки і що міжнародне співтовариство солідарне з Україною.

ПАРЄ закликає національних представників МОК, національних та міжнародних спортивних федерацій висловити свою незгоду пропозиції МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх у Парижі навіть як "нейтральних атлетів".

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Документ містить рішучий заклик до МОК та його спортивних органів заборонити участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна агресії проти України.

Нагадаємо, у керівництві Ради Європи підтримують заклик до Міжнародного олімпійського комітету не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів у 2024 році. 

Раніше близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.

Теми: ПАРЄспортРосіявійна
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