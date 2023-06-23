Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 09:16
Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі
Інфографіка британської розвідки

Британська розвідка розповідає, що Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 23 червня. 

Аналітики зазначають, що ще з літа 2022 року Росія почала посилювати заходи безпеки для бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Серед іншого, це щонайменше чотири шари сіток та бонових загороджень на вході у гавань. 

Реклама:

Останніми тижнями, схоже, "лінію захисту" доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських ссавців.

"На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника", – зазначають в огляді. 

Також цього тижня британська розвідка показала оборонні укріплення росіян на півночі Криму.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СевастопольЧФ РосіїрозвідкаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Севастополь
Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються
Севастополь вночі намагалися атакувати 11 безпілотників – Міноборони РФ
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: