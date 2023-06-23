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Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 09:16
Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі
Інфографіка британської розвідки

Британська розвідка розповідає, що Росія останнім часом посилила захист бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 23 червня. 

Аналітики зазначають, що ще з літа 2022 року Росія почала посилювати заходи безпеки для бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Серед іншого, це щонайменше чотири шари сіток та бонових загороджень на вході у гавань. 

Останніми тижнями, схоже, "лінію захисту" доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських ссавців.

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"На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. Росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника", – зазначають в огляді. 

Також цього тижня британська розвідка показала оборонні укріплення росіян на півночі Криму.

Теми: СевастопольЧФ РосіїрозвідкаВелика Британія
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