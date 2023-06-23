Стефанішина впевнена, що неоднозначне рішення "Венеційки" щодо нацменшин не завадить руху в ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що негативний висновок Венеційської комісії щодо закону про нацменшини не вплине на позицію лідерів Європейського Союзу щодо подальшого руху України до членства.

Про це Стефанішина сказала в п’ятницю в етері телемарафону, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи висновок "Венеційки", в якому вимагають від України забезпечити гарантії захисту прав російської меншини, віцепрем’єрка вказала, що Київ неодноразово пояснював фахівцям Ради Європи свій підхід, але, "на жаль, наші коментарі почуті не були".

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Водночас вона згадала, що інші закони, які отримали схвалення ЄС – а саме законодавство про медіа та рекламу – вже передбачають кроки з протидії російській пропаганді в аналогічний спосіб, що й законодавство про нацменшини.

"Очевидно, що ті рішення, які стосуються членства України в ЄС – вони завжди ухвалюються політиками. Це політичні рішення. І, очевидно, жоден із лідерів вільної Європи не буде наполягати на тому, щоб ми приділяли увагу саме російській мові", – зауважила Стефанішина.

"Понад те, я хочу звернути увагу на те, що такого поняття, як "російська національна меншина" в цілому не існує в Україні, тому що це не було предметом інтересу самої Російської Федерації ані в Україні, ані в інших країнах пострадянського табору", – додала вона.

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Віцепрем’єрка підкреслила, що позиція України щодо "російської меншини" підтримується іншими лідерами, і Київ вважає, що проблемні питання, які не мають політичного характеру, "можуть бути зреалізовані через ухвалення урядових і парламентських рішень".

12 червня Венеційська комісія оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.

Більше про те, чому цей висновок є проблемним, читайте у статті: Венеційська комісія перейшла на російську. Як інституція Ради Європи підриває рух України до ЄС.