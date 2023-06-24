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Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком

"Європейська правда"Субота, 24 червня 2023, 19:32
Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Білого дому.

Зазначається, що лідери країн обговорювали ситуацію із збройним заколотом в Росії.

"Лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України", – йдеться у повідомленні.

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Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин заявив, що 25 тисяч його найманців нібито йдуть "відновлювати справедливість".

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву". Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.

Владімір Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

ВІДЕО ДНЯ

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

Теми: БайденРосіяШольцМакрон
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