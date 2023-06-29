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Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 09:02

У Бельгії міністерці закордонних справ Аджі Лябіб у четвер спробують оголосити вотум недовіри після скандалу з наданням віз іранській та російській делегаціям в рамках з'їзду мерів у Брюсселі.

Про це повідомило видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Очікують, що Лябіб, швидше за все, не відправлять у відставку. Соціалістична партія PS, франкомовна Ecolo і фламандські зелені Groen вже оголосили, що не підтримають вотум недовіри Лябіб, стверджуючи, що це може дестабілізувати уряд. Однак вони зазначають, що довіра до міністерки ще не відновлена.

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"Ми не хочемо ставити під загрозу стабільність країни. Для нас, однак, Лябіб повинна пообіцяти реформувати візову процедуру, підтвердити боротьбу за права людини в Ірані і поставити на місце іранського посла, – заявив Воутер де Вріндт від Groen.

Крім того, Лябіб заручилася підтримкою прем'єр-міністра Александра де Кроо.

"Ми повинні покласти політичну відповідальність туди, куди вона належить. Незважаючи на негативну думку (федерального уряду. – Ред.), Брюссель все ж вирішив запросити (іранців. – Ред.) і навіть оплатити їхнє перебування. Ось де лежить відповідальність", – сказав де Кроо в інтерв'ю VTM минулого тижня.

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На його думку, позиція федерального уряду щодо іранської влади чітка, і видача віз іранській делегації, до складу якої входив мер Тегерана, не змінює цієї позиції.

Державний секретар Брюсселя Паскаль Смет, відповідальний за міжнародні відносини, також зазнав критики і вже подав у відставку через повністю оплачену поїздку іранської та російської делегацій.

У понеділок Лябіб дала пояснення і вибачилася за свою роль у видачі віз, визнавши, що припустилася помилки.

Лябіб перебуває під критикою через те, що вона схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану – двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями.

Це відбулося лише через три тижні після звільнення з іранської в'язниці бельгійського працівника неурядової організації Олів'є Вандекастеле.

Нагадаємо, перший час після призначення Аджи Лябіб главою МЗС Бельгії Україна ухилялася запрошувати її з візитом через те, що Лябіб, ще працюючи журналісткою, через російську територію їздила в окупований Крим.

Згодом Лябіб визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення. Пізніше вона приїхала в Україну у складі бельгійської делегації. 

Теми: БельгіяІранРосіявізи
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