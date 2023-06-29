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На Бердянському напрямку є просування 1300 м – Маляр

Альона Мазуренко Четвер, 29 червня 2023, 09:23
На Бердянському напрямку є просування 1300 м – Маляр
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Сили оборони України мають успіхи на півдні та сході країни, на Бердянському напрямку є просування 1300 м, у напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи.

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Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно...

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках - нищимо ворога.

Ворог підтягує для оборони всі своі резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону.

ВІДЕО ДНЯ

На Бердянському напрямку є просування 1300 м".

Деталі: На півдні на напрямку Рівнопіль – Володине українські захисники мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику: "Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад".

На сході на Бахмутському напрямку захисники перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки - на 1500 м.

Повідомляється, що боротьба триває на флангах міста: "Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах".

Повідомляється, що загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами.

Теми: війна
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