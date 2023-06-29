Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що підтримує початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі в середині грудня цього року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Метсола сказала під час зустрічі з журналістами в Брюсселі в четвер.

За словами голови Європарламенту, ЄС повинен "виконати наші обіцянки щодо початку переговорів".

"Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформ були достатньою мірою виконані, ми повинні відреагувати. І я залишаюся оптимістом, що цього ще можна досягти цього року", – сказала Метсола.

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Відповідаючи на запитання щодо заявки України на вступ до блоку, президентка Європарламенту сказала, що оптимістично налаштована "з огляду на заяви, які почула від лідерів" країн-членів Євросоюзу.

"Ми сподіваємося, що груднева Європейська рада стане місцем або часом, коли цей крок (початок переговорів про вступ. – Ред.) може бути зроблений. Щойно реформи…будуть завершені, ми повинні зробити еквівалентний крок зі свого боку", – додала вона.

Нагадаємо, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

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В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.