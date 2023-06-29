Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 23:47
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Roberta Metsola, AFP via Getty Images

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що підтримує початок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі в середині грудня цього року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Метсола сказала під час зустрічі з журналістами в Брюсселі в четвер.

За словами голови Європарламенту, ЄС повинен "виконати наші обіцянки щодо початку переговорів".

Реклама:

"Зусилля України щодо реформ були надзвичайними, навіть і особливо під час війни. Якщо критерії реформ були достатньою мірою виконані, ми повинні відреагувати. І я залишаюся оптимістом, що цього ще можна досягти цього року", – сказала Метсола.

Відповідаючи на запитання щодо заявки України на вступ до блоку, президентка Європарламенту сказала, що оптимістично налаштована "з огляду на заяви, які почула від лідерів" країн-членів Євросоюзу.

"Ми сподіваємося, що груднева Європейська рада стане місцем або часом, коли цей крок (початок переговорів про вступ. – Ред.) може бути зроблений. Щойно реформи…будуть завершені, ми повинні зробити еквівалентний крок зі свого боку", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.

Теми: ЄвропарламентЄСУкраїнаєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Європарламент
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
У Європарламенті просять суд у Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: