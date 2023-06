В Індії зіткнулися три поїзди: кількість загиблих зросла до 233

В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 233 пасажирів, ще близько 900 осіб отримали поранення.

Джерело: Reuters, ANI

Деталі: У місті Баласор у штаті Одіша зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний.

Visuals from the site of the train accident in #Odisha's Balasore district where two passenger trains and one good train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/CjxvkwELGY