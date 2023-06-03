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В Індії зіткнулися три поїзди: кількість загиблих зросла до 233

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 05:35
В Індії зіткнулися три поїзди: кількість загиблих зросла до 233
Залізнична аварія в Індії. Фото ANI

В індійському місті Баласор сталася залізнична аварія за участю товарного і двох пасажирських поїздів, наразі відомо про загибель 233 пасажирів, ще близько 900 осіб отримали поранення.

Джерело: Reuters, ANI

Деталі: У місті Баласор у штаті Одіша зіткнулися два пасажирські поїзди та один товарний.

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Повідомляється, що на місці катастрофи працюють рятувальники, півсотні карет швидкої допомоги та кілька пожежних підрозділів.

 

За попередньою інформацією, швидкий поїзд "Шалімар-Коромандель" близько сьомої вечора за місцевим часом зійшов із рейок, причому кілька вагонів опинилися на іншій колії, якою прямував експрес "Есвантпур-Хаора". Він врізався в ці вагони, після чого сталося ще одне зіткнення, вже з вантажним поїздом, який стояв поруч на коліях.

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Зазначається, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди продовжують пошуки.

Теми: Індіяаварія
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