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У "Шахедах" виявили запчастини з країн-партнерів України – Данілов

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 05:25
У Шахедах виявили запчастини з країн-партнерів України – Данілов

В іранських "Шахедах", якими РФ атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми їх (безпілотники – ред.) розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії".

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Деталі: Данілов припустив, що запчастини могли закуповуватися ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки дрони здебільшого вироблялися в 2019-2021 роках.

При цьому секретар РНБО зазначив, що необхідно розібратися, як до РФ, попри санкції, потрапляють західні запчастини.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними NYT, попри санкції, авіаційні деталі виробництва американської компанії Boeing та французької Airbus потрапляли до російських компанії.
  • Нещодавно Олексій Данілов назвав найбільшу атаку "Шахедами" з боку Росії демонстрацією тупості та впертості.

Теми: ДаніловШахедРосія
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