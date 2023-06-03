У "Шахедах" виявили запчастини з країн-партнерів України – Данілов

В іранських "Шахедах", якими РФ атакує українські території, знайшли деталі із країн, які є союзниками України.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Ми їх (безпілотники – ред.) розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ні в Ірані, ні в Росії".

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Деталі: Данілов припустив, що запчастини могли закуповуватися ще до початку повномасштабного вторгнення, оскільки дрони здебільшого вироблялися в 2019-2021 роках.

При цьому секретар РНБО зазначив, що необхідно розібратися, як до РФ, попри санкції, потрапляють західні запчастини.

Що цьому передувало:

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