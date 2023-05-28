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Данілов про нічну атаку росіян: Тупість та впертість

Роман ПетренкоНеділя, 28 травня 2023, 12:20
Данілов про нічну атаку росіян: Тупість та впертість
данілов, фото рнбо

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав найбільшу атаку "Шахедами" з боку Росії демонстрацією тупості та впертості.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою.

Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні "чесноти" — тупість і впертість у різних їх варіаціях".

Що передувало: У Києві та низці областей України в ніч на 28 травня була оголошена повітряна тривога. У столиці вона тривала понад 5 годин. Йшла напружена робота Протиповітряної оборони, кияни не спали від вибухів.

У КМВА повідомили, що вночі 28 травня, за попередніми даними, було знищено понад 40 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків у столиці є щонайменше один загиблий і постраждалий. Є пошкодження та руйнування.

В ніч на неділю Росія випустила 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

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Теми: ДаніловвійнаРосіяШахед
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