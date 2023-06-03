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ЦНС: На окупованій Донеччині – дефіцит питної води

"Українська правда"Субота, 3 червня 2023, 06:20
ЦНС: На окупованій Донеччині – дефіцит питної води
Ілюстративне ФОТО PIXABAY.COM

На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної і технічної води, оскільки загарбники не можуть полагодити водопостачання.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства "ДНР" "Вода Донбасу"" не можуть забезпечити ремонт мереж і об’єктів водопостачання і водовідведення.

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Також спостерігається проблема із підвезенням питної води населенню окупованих міст".

Деталі: За даними ЦНС, причина виникнення дефіциту води у тому, що окупаційна адміністрація розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.

Нагадаємо: Раніше Спротив повідомляв, що у багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонщини спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.

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Теми: водаДонецька область
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