ЦНС: На окупованій Донеччині – дефіцит питної води
На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної і технічної води, оскільки загарбники не можуть полагодити водопостачання.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "Зафіксовано, що працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства "ДНР" "Вода Донбасу"" не можуть забезпечити ремонт мереж і об’єктів водопостачання і водовідведення.
Також спостерігається проблема із підвезенням питної води населенню окупованих міст".
Деталі: За даними ЦНС, причина виникнення дефіциту води у тому, що окупаційна адміністрація розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.
Нагадаємо: Раніше Спротив повідомляв, що у багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонщини спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.