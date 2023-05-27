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ЦНС: На окупованій Херсонщині – дефіцит їжі

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 03:07
ЦНС: На окупованій Херсонщині – дефіцит їжі
РОСІЙСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ARMYINFORM

У багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності".

Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що на окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза через нестачу медикаментів для цивільного населення.

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Теми: Херсонська областьокупаціяїжа
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