ЦНС: На окупованій Херсонщині – дефіцит їжі
Субота, 27 травня 2023, 03:07
У багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.
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Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності".
Нагадаємо: Раніше ЦНС повідомляв, що на окупованих територіях Луганської області загострюється гуманітарна криза через нестачу медикаментів для цивільного населення.