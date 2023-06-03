Британська розвідка: у Бахмуті зростає роль російських десантників

У Бахмуті й секторі після виходу звідти підрозділів групи Вагнера все більше зростає роль російських десантників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 3 червня.

У міру того як "вагнерівців" виводять з цього району ведення бойових дій, там з’являється все більше регулярних підрозділів російської армії, у тому числі десантників.

"Російські ВДВ починають відігравати все більш вагому роль у Бахмуті: зараз у сектор перекинули частини 76-ї та 106-ї дивізій та ще дві додаткові окремі бригади ВДВ", – розповідають в огляді.

Хоча ВДВ за час повномасштабної війни чимало втратили від свого "елітного" статусу, схоже, що командування намагалося берегти частину цього більш професійного резерву.

"Оскільки зараз їх довелося розгорнути для утримання лінії фронту у Бахмуті, ймовірно, російські сили загалом будуть мати менше можливостей реагувати на труднощі на оперативному рівні", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді розповідали, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Щебекіно перед керівництвом РФ постає дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону.