Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: у Бахмуті зростає роль російських десантників

"Європейська правда"Субота, 3 червня 2023, 09:07

У Бахмуті й секторі після виходу звідти підрозділів групи Вагнера все більше зростає роль російських десантників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну від 3 червня. 

У міру того як "вагнерівців" виводять з цього району ведення бойових дій, там з’являється все більше регулярних підрозділів російської армії, у тому числі десантників.

Реклама:

"Російські ВДВ починають відігравати все більш вагому роль у Бахмуті: зараз у сектор перекинули частини 76-ї та 106-ї дивізій та ще дві додаткові окремі бригади ВДВ", – розповідають в огляді.

Хоча ВДВ за час повномасштабної війни чимало втратили від свого "елітного" статусу, схоже, що командування намагалося берегти частину цього більш професійного резерву.

"Оскільки зараз їх довелося розгорнути для утримання лінії фронту у Бахмуті, ймовірно, російські сили загалом будуть мати менше можливостей реагувати на труднощі на оперативному рівні",  – зазначають в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому огляді розповідали, що через дії партизанських груп в районі російського прикордонного містечка Щебекіно перед керівництвом РФ постає дилема: перекидати додаткові сили до лінії фронту, чи посилювати захист власного кордону.

Теми: Бахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: