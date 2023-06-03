Легіон "Свобода России" запропонував жителям Бєлгородщини евакуацію в Україну

Легіон "Свобода России" заявив, що відкриває гуманітарний коридор для росіян углиб України, і нібито це погоджено зі ЗСУ.

Джерело: легіон "Свобода России" в Telegram

Дослівно: "Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати...

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З огляду на загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму.

Тож усі, кому необхідна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.

Для цього треба підійти до представників легіону "Свобода России" або Російського Добровольчого Корпусу і попросити про притулок".

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Деталі: За даними бійців, вранці 3 червня були удари артилерії по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та інші. Вони оприлюднили відео обстрілу села Муром.

Нагадаємо: 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади.