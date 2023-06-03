Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Легіон "Свобода России" запропонував жителям Бєлгородщини евакуацію в Україну

Роман ПетренкоСубота, 3 червня 2023, 09:25
Легіон Свобода России запропонував жителям Бєлгородщини евакуацію в Україну
google map

Легіон "Свобода России" заявив, що відкриває гуманітарний коридор для росіян углиб України, і нібито це погоджено зі ЗСУ.

Джерело: легіон "Свобода России" в Telegram

Дослівно: "Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати...

Реклама:

З огляду на загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму.

Тож усі, кому необхідна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб.

Для цього треба підійти до представників легіону "Свобода России" або Російського Добровольчого Корпусу і попросити про притулок".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За даними бійців, вранці 3 червня були удари артилерії по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та інші. Вони оприлюднили відео обстрілу села Муром.

Нагадаємо: 22 травня "Російський добровольчий корпус" (РДК) і Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), в яких росіяни воюють за Україну, заявили про "звільнення" декількох населених пунктів Бєлгородської області РФ від путінської влади. 

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: