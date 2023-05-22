"РДК" і "Свобода России" заявили про звільнення двох населених пунктів на Бєлгородщині

"Русский добровольческий корпус" і легіон "Свобода Росії" заявили про звільнення населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області. Вони додали, що зайшли в російський Грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Джерело: легіон "Свобода Росії", "Русский добровольческий корпус", російські місцеві телеграм-канали

Деталі: Зранку 22 травня бійці "русского добровольческого корпуса" повідомили, що перебувають на території Росії.

Зокрема, вони опублікували відео на фоні дорожних знаків про початок населених пунктів Любимовка (Брянська область), Безлюдовка (Бєлгородщина), Чуровичи (Брянська область).

Тим часом легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію.

Потім легіон опублікував звернення до жителів прикордонних російських регіонів: "Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях".

Російські ресурси поширили відео і повідомили про знищення прикордонного пункту "Грайворона".

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Оновлено: Згодом легіон повідомив про звільнення двох населених пунктів у Бєлгородської області. Йдеться про Козинку та н.п. Гора-Подол.

"Свобода Росії" та РДК повідомили, що розпочали штурм н.п Грайворон.

У Грайворонському районі розташована російська військова частина 25624 (у м. Бєлгород-22). Ця частина входить до складу ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації і є "об'єктом "С". Це умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї РФ.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського округу нібито зайшла "диверсійно-розвідувальна група ЗСУ".

Він додав, що Збройні сили РФ разом із прикордонною службою, Росгвардією і ФСБ "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника".

Російські джерела в адміністрації Грайворонівського району повідомили російський паблікам про можливу часткову евакуацію прикордонних сіл найближчим часом. Однак офіційної інформації поки що немає.

Деталі: Місцеві поширюють відео із волаючою у Бєлгороді сиреною, В'ячеслав Гладков повідомляв, що з 9 ранку Грайворонський міський округ перебуває під обстрілом: "Обійшлося без постраждалих мирних жителів".

Гладков заявляє, що спрацювала російська ППО, а частина ракети впала в город приватного житлового домоволодіння в селі Антонівка.

Також він заявляє про мінометний обстріл села Козинка. У селі Гора-Поділ, за його словами, загорівся склад сіна, у Грайвороні снаряди влучили на територію автотранспортного підприємства.

Російський губернатор заявив, що оперативні служби РФ починають "подворовий обхід територій".

Російська служба з надзвичайних ситуацій розіслала місцевому населенню повідомлення про обстріл і закликала спуститись в укриття жителів Грайворонського та Шебекінського міських округів.

На засіданні влади Бєлгородської області говорили про "тривожні новини із військової частини".

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